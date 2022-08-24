العميد “الثمن”: الإدعاء باختراق منظومة الأحوال المدنية أكذوبة كبرى وعارضها للبيع بائع للوهم

طرابلس 24 أغسطس 2022 (وال)- نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية عميد طارق الثمن، الشائعات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اختراق منظومة الأحوال المدنية مؤكدا بأن المنظومة حصينة وآمنة.

وأشار الثمن إلى أن المنظومة تحوي بيانات متكاملة لجميع الليبيين، وأن ما يتم تداوله لا يشمل من هم دون سن الــ 18 عامًا وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للمصلحة عبر موقع فيسبوك.

وقال رئيس المصلحة إن الادعاء باختراق منظومة الأحوال المدنية أكذوبة كبرى وعارضها للبيع بائع للوهم.

وتابع الثمن: “إذا حدث أي اختراق للمنظومة، فنحن من سيبلغ عن ذلك، ولن نترك ذلك للشائعات”.

وأضاف أن مصلحة الأحوال المدنية على تواصل مستمر مع جهات الاختصاص، لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذه المنشورات، مؤكدًا سلامة المنظومة من أهم الأولويات.

وقال الثمن إن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول المصلحة هدفه التشويش، مؤكدًا استمرار مصلحة الأحوال المدنية في أداء رسالتها. (وال)

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