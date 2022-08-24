“زينينجا” لـ”الحافي”: أقر باختصاص المحكمة العليا في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية واستقلال القضاء

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، اليوم الأربعاء، رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، وفق بيان للبعثة الأممية.

وحسب البيان، فقد أطلع رئيس المحكمة العليا زينينغا على تاريخ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والقرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة بإعادة تفعيل الدائرة.

وأقر زينينغا باختصاص المحكمة العليا كمؤسسة سيادية في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على استقلال ووحدة القضاء وأن يكون قادراً على البت في كافة المنازعات التي تدخل في اختصاصه بما في ذلك الطعون الدستورية والقانونية في وقت مناسب وحماية حقوق الناس وحرياتهم.