القطراني: يجب استكمال مشروعات الصحة والتعليم في البريقة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني اليوم الأربعاء بمكتبه بمدينة بنغازي، عميد بلدية البريقة.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان عبر “فيسبوك”، إن اللقاء ناقش سير عمل بلدية البريقة واحتياجاتها في ظل رعاية الحكومة للبلديات عبر لجنة الأزمة المكلفة بحل المختنقات التي تواجه سير عمل البلديات، ومتابعة المشروعات الضرورية بها حتى تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة لأهالي بلدية البريقة وما حولها.

وأكد النائب خلال اللقاء على ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة بالبلدية في قطاعات الصحة، والتعليم الخاصة بإنشاء مدارس، من خلال التواصل مع أجهزة الدولة المختصة بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.