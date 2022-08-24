الأعلى للقبائل يتخذ ثلاثة قرارات بشأن حصار بلدة أبو هادي في سرت

استنكر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ما تقوم به كتيبة طارق بن زياد من محاصرة بلدة أبو هادي بمدينة سرت وقطع الاتصالات وكافة سبل الحياة عنها الأمر الذي يعد جريمة في حق المدنيين.

وقرر المجلس بحسب بيان له إرسال وفد من القبائل الليبية إلى مدينة سرت للوقوف على أسباب المشكلة ووضع حلول لها والتضامن مع الأهالي بالمنطقة والمطالبة برفع الحصار عنها.

كما قرر المجلس أيضا تشكيل وفد رفيع المستوى وتكليفه بزيارة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا لوضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليات حماية المدنيين.

وأشار المجلس إلى أنه في حال عدم استجابة كتيبة طارق بن زياد لفك الحصار على أهالي منطقة أبو هادي فإن المجلس يطالب العسكريين من أبناء القبائل الليبية المنضمين إلى القوات المسلة بالانسحاب من كافة المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة له.