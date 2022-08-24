اللواء الخيتوني يُشدد على ضرورة التقيّد بإجراءات مأمور الضبط القضائي في عمليات القبض والإحضار

طرابلس 24 أغسطس 2022 (وال)- شدد مدير إدارة إنفاذ القانون لواء عبدالحكيم الخيتوني، على منتسبي الإدارة ضرورة التقيّد بإجراءات مأمور الضبط القضائي في عمليات القبض والإحضار والتقيّد بالإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ودعا الخيتوني – خلال اجتماع موسع عقده اليوم بعدد من ضباط الإدارة – إلى معاملة المواطنين معاملة حسنة أثناء تأدية المهام في إنشاء الاستيقافات والدوريات الأمنية وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي لإدارة إنفاذ القانون عبر حسابه بموقع فيسبوك.

كما طالب منتسبي وضباط إدارة إنفاذ القانون ببذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأمن، مشددًا على ضرورة التقيّد بالضبط والربط وتنفيذ التعليمات بكل جدية لما يتطلبه الواجب الأمني لحماية أمن الوطن والمواطن.

وأشار مدير الإدارة خلال الاجتماع إلى المهام التي كلفت بها إدارة إنفاذ القانون من تنفيذ لتعليمات النائب والنيابات العامة في عديد المواضيع الأمنية من استرجاع للأراضي وممتلكات المواطنين وضبط المطلوبين للعدالة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل بالإدارة والمشاكل التي تواجه سير العمل، ووضع الحلول لها بما يُساهم في انجاحه.

كما تم فتح باب للنقاش والاستماع لملاحظات من قبل الضباط والمشاكل التي تعترض سير العمل والحلول الواجب اتخاذها لتذليل هذه العقبات بما يًساهم في انجاح المهام والواجبات التي كلفت بها الإدارة. (وال)

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