اتفاق بين وزراء الدبيبة على التعاون المشترك في كل المجالات

وقّعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مبروكة توغي، مع وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية المكلف علي العابد، مذكرة تفاهم تهدف إلى الاتفاق على إطار عمل مشترك يسمح بفتح تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

وتضمنت مذكرة التفاهم، حسب بيان للحكومة المؤقتة، أوجهاً متعددة للتعاون بين الطرفين، من أبرزها تنمية الموارد البشرية في قطاع الثقافة، وتبادل البيانات والمعلومات، والمشاركة في المعارض، وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة، وإعداد البحوث والدراسات المشتركة في مجال تبادل المعلومات والمنشورات

كما شملت مذكرة التفاهم التعاون في برامج التوعية وتنمية قدرات الموظفين الجدد من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية استثماراً للخبرات والقدرات المتوفرة في المعاهد التابعة لوزارة العمل والتأهيل، وزارة الخدمة المدنية.

ونصت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يتولى استكمال ومتابعة موضوع الاتفاقية بشكل دوري