ليبيا – رفض رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد بوزيد عودة الاقتتال والحرب للعاصمة طرابلس وكافة ربوع البلاد.

بوزيد وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “من يريد فرض أشياء على الليبيين بالقوة ومن يصرحون لتبرير استخدام العنف يتاجرون بأرواح المدنيين”.

