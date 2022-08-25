“إنكا” التركية تطمئن شركة الكهرباء بقرب إنجاز المشاريع المتفق عليها

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي رفقة مدير عام مشروعات الإنتاج اجتماعا اليوم الأربعاء مع عضو مجلس إدارة شركة إنكا التركية القائمة على تنفيذ عدة مشاريع لإنشاء محطات توليد داخل ليبيا، من ضمنها محطتي مصراتة وغرب طرابلس الاستعجاليتين.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن المشاي طالب الشركة التركية خلال الاجتماع باستعراض أعمالها المنجزة، وتوضيح الوضع الحالي للمشاريع القائمة، ومواعيد دخولهما على الشبكة الكهربائية.

وأكد المشاي على المسؤول بالشركة التركية ضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع وإدخالها على الشبكة لتخفيض الأحمال والتقليل من عدد ساعات طرح الأحمال.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة إنكا أن الوضع الحالي للمحطتين مطمئن بقرب دخولهما على الشبكة في القريب العاجل.

كما تمت مناقشة الاتفاق مع شركة إنكا التركية على توزيع أعمالها داخل ليبيا وذلك بإنشاء محطات أخرى بقدرات إنتاجية عالية تساهم في استقرار الشبكة.

بدورها طمأنت الشركة في ختام بيانها المواطنين بأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يعمل بشكل متواصل لإتمام المشاريع الحالية وتنفيذ محطات أخرى من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وسيشرف على ذلك بنفسه ليضمن مبدأ المصداقية والشفافية أمام أبناء الشعب الليبي.