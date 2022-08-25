الحويج يبحث مشاكل شركات المقاولات واستكمال المشاريع السكنية المتوقفة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب شركات المقاولات واستكمال المشاريع السكنية المتوقفة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير الحويج، الأربعاء، ضمَ رئيس اتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلي شركات المقاولات، بمقرر ديوان الوزارة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك.

4 مشكلات أمام شركات المقاولات

وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب شركات المقاولات، فيما يخص السداد الضريبي والإجراءات المصرفية والاعتمادات المستندية المحلية، وكذلك استجلاب العمالة وسُبل معالجتها والحلول المقترحة.

مراجعة العقود وتجديدها

وأكد الوزير ضرورة إعداد خطة لاستكمال المشاريع السكنية المتوقفة، وإمكانية مراجعة العقود وتجديدها من قبل لجنة قانونية مختصة بمشاركة أصحاب الشركات والجهات ذات العلاقة، بما يصب في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والصالح العام.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع ممثلي شركات المقاولات (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع ممثلي شركات المقاولات (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع ممثلي شركات المقاولات (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع ممثلي شركات المقاولات (صفحة الوزارة على فيسبوك)