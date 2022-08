ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن الطائرة التي تحطمت قرب بنغازي تابعة لهم.

الناطق باسم الأفريكوم تيموثي بيتراك وفي تصريحات خاصة لقناة “الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الطائرة الموجهة كانت في الأجواء الليبية لدعم الالتزامات الدبلوماسية للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند المقرر إجراؤها في شرق ليبيا بالتنسيق مع السلطات المعنية في ليبيا.

وأشار إلى أن الحادثة قيد التحقيق وليس لديهم أي معلومات أخرى في الوقت الحالي.

The post الناطق باسم الأفريكوم: الطائرة التي تحطمت قرب بنغازي تابعة لنا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية