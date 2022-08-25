الدبيبة يبحث تعزيز الإجراءات التنظيمية الخاصة بـ”الأدوية الجنيسة”

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا موسّعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

وشارك بالاجتماع اليوم الأربعاء عدد من مسؤولي الأجهزة والبرامج الوطنية والمستشفيات الكبرى، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس البلدي.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة في بيان إن الاجتماع جرى خلاله استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من مختصين بوزارة الصحة وجهاز الأمن الداخلي، والمعنية بتحديد أصناف الأدوية الجنيسة ذات الجودة والفعالية العالية.

وبحسب البيان، تباحث المجتمعون حول تعزيز الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالدواء الجنيس، وتنفيذ سياسة دوائية وطنية تهدف إلى تعزيز نظام تأمين جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية.

كما تناول الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتنفيذ العطاء العام للدولة، لسد احتياجات المرافق الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي.