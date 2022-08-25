المبروك: حشد الموارد المالية لغرض تحقيق التنمية المستدامة هدفاً رئيسياً لمنتدى شركاء التنمية – ليبيا 2022 

العنوان – طرابلس

قال وزير المالية خالد المبروك إن حشد الموارد المالية لغرض تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا بالتنسيق مع البنك الدولي يُعد هدفاً رئيسياً لمنتدى شركاء التنمية – ليبيا 2022.

وأضاف المبروك خلال منتدى شركاء التنمية – ليبيا 2022 الذي أقامته وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، أن ذلك سيكون وسيلة لمساعدتنا في الحصول على المساعدات الفنية التي نحتاجها في مختلف المجالات الحيوية كالكهرباء والصحة والتعليم والنفط والغاز والمياه.

وأوضح أن وزارة المالية ستقوم بدورها كحلقة وصل بين مجموعة البنك الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية الراغبة في الاستفادة من خدمات البنك والمساعدات الفنية التي يقدمها من أجل المساهمة في احداث تنمية مستدامة ببلادنا.

وأكد أن مجموعة البنك الدولي اليوم يقدمون يد العون لمساعدتنا في الجانب الفني والتقني والاستشاري لأجل خلق مصادر متنوعة للاقتصاد الوطني وأن مثل هذه المنتديات تفتح الآفاق نحو التنمية المستدامة في بلدنا وتوفر الحلول الناجعة للمشاكل والصعوبات التي تواجهنا.

وتم خلال المنتدى عرض شريط مرئي لخص مختلف أوجه التعاون بين البنك الدولي ودولة ليبيا وقدم سرداً مختصراً للمساعدات الفنية وأوجه الدعم الأخرى التي قدمها البنك لبعض الوزارات والمؤسسات الليبية.

وخلال جلسة المنتدى ألقى الممثلين عن البنك الدولي كلمات ركزت في مجملها على كيفية مساعدة ليبيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية لأجل التغلب على المشاكل والعراقيل التي يمر بها الاقتصاد الليبي من زيادة في نسبة التضخم وارتفاع في مستوى الأسعار وغيرها، وذلك لأجل المساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني وإقامة شراكة فاعلة لخلق تنمية مستدامة