المسماري: على الشعب ادراك أننا نحارب دولًا واستعمارًا خارجيًا

ليبيا – قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري إن الطائرة المسيرة كانت تستهدف الوصول للعمق الإستراتيجي وقد يكون الهدف ضرب مقرات العامة للقيادة العامة بشكل مباشر واستهداف قيادات القوات المسلحة وقد تكون الدولة التي قامت بهذا العمل تسعى لخلط الأوراق بدليل ما حدث من تصعيد في طرابلس واجتماعات وتصريحات خطيرة.

المسماري أكد في لقاء عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على أن هذه الدولة تريد إقحام القوات المسلحة في هذه المعركة أو التشويش على العملية بشكل كامل لغاية ما.

وشدد على أن السيادة الوطنية خط أحمر ومهمه حتى إن كانت مهملًا سياسيًا لكنها عند الجيش والمشير خليفة حفتر ليست مهمله.

ونوّه إلى أن الحرب على الإرهاب ما زالت مستمرة كما جاء في اتفاق جنيف، وهي مسؤولية على كل عسكري وليبي حر، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي هو سلاح رئيس للدولة وفي جميع جيوش العالم والحرب الآن هي حرب مقذوفات صاروخية وطائرات مسيرة ومقاتلة، ويجب أن تكون هناك وسائل مقاومة لهذه الوسائط.

كما أضاف: “نحن لدينا أشخاص متخصصين في التحليل وتفسير ما يحدث ورأينا ثلاثة بيانات تصعيدية ورأيناها خطيرة، البيان الصادر عن باشاآغا شخصيًا أعتبره النداء الأخير لحملة السلاح في طرابلس من المليشيات لتقديم أسلحتهم وإلا سيتم ملاحقتهم قانونيًا”.

وتابع: “استبعدنا أن الطائرة تتبع لمليشيات معينة في طرابلس، وعلى الشعب الليبي أن يعرف أننا نحارب دولًا واستعمارًا خارجيًا، ومن يريد تدمير بلادنا والسيطرة على خيرات البلاد واستمرار الفوضى الخلاقة، نحن الآن أمام دولة كبيرة أجنبية تحارب القوات المسلحة وعلى الليبيين أن يتنازلوا ويلتحموا ويكونوا دولة، لكن في ظل وجود الأجنبي هناك صراعات يغذيها ولديهم وكلاء ليبيين ومن يرفع عنه السلاح”.

المسماري أفاد أن الهدف من العمليات العسكرية هي حماية ليبيا من أي أعمال تخريبية على مستوى اقتصادي سياسي واجتماعي وديني.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ ضعنا في ملابسات واقعة إسقاط طائرة مسلحة كانت تحلق في أجواء بنغازي من قبل الدفاع الجوي؟

ما حدث هو تطور خطير جدًا وعدوان على مراتب القوات العربية الليبية باستخدام طائرة مسيرة قتالية استطاعت أن تخترق الأجواء بزاوية معينة تستهدف أحد مقرات القوات المسلحة، وقد يكون هدفًا استراتيجيًا ومهمًا من أجل أشياء سنصل لها ولأهداف هذه العملية، لكن رجال القوات المسلحة كانوا في الموعد ولديهم خبرة كافية للتعامل مع هكذا مواقف. أحيي أبطال القوات المسلحة ورجالها.

س/ نوعية الطائرة؟

ما زلنا ننتظر تقرير اللجنة الفنية التي تدرس حطام الطائرة، وهي مسيرة ومسلحة دخلت من الجنوب الغربي لبنغازي وكانت تتجه للرجمة أو بنينا، واستطاعت ان تخترق العمق الإستراتيجي للقوات المسلحة، وتم اكتشافها على مستوى قريب على الرغم من أن الطائرات هذه تصنع من مادة تقلل من نسبة اكتشاف الرادارات لهذه الطائرة، وتصنع من ألياف كربونية من أجل ألا يستطيع أي رادار اكتشافها، لكن تم اكتشافها على مسافة جيدة، والزمن الكامل لهذه الطائرة تحت جهاز السلاح الجوي كانت حوالي 37 دقيقة من الاكتشاف حتى التدمير، هذه الطائرة نستطيع أن نقول من المصنع، لكن لمن، هذا شيء آخر؛ لأن الطائرات تباع وهذه الطائرة لم تقلع من غرب ليبيا، بدأنا نتأكد أن الطائرة اتت عبر البحر من الشمال ودخلت بنغازي والتفت من سلوق تحاول الدخول للرجمة أو بنينا.

س/ حدثنا عن المواقع التي حلقت عليها هذه الطائرة؟

من خلال دراسة خط سير الطائرة أعتقد أنها مرت من الشمال تجاه زويتينة، وأعتقد العملية كانت تستهدف الوصول للعمق الإستراتيجي، وقد يكون الهدف ضرب المقرات العامة للقيادة العامة بشكل مباشر واستهداف قيادات القوات المسلحة، وقد تكون الدولة التي قامت بهذا العمل تريد خلط الأوراق قبل ما شاهدناه اليوم، التصعيد في طرابلس واجتماعات وتصريحات خطيرة، بالتالي يريدون إقحام القوات المسلحة في هذه المعركة أو التشويش على العملية بشكل كامل لغاية ما.

س/ من خلال نوع الطائرة التي تم إسقاطها وكونها مسلحة، احتمال أن تكون جاءت بغية عملية اغتيال؟

هذه الطائرة تحمل على كل جناح حملات صواريخ موجهة، وفي كل جناح حمالة قنبلة، الطائرة فيها صاروخان وأعتقد الهدف تخفيف ثقل الذخائر لحساب الوقود حتى تصل الطائرة لهدفها، ومعنى ذلك أنها أتت من نقطة بعيدة جدًا عن بنغازي، هذه الطائرات تبقى بالجو عادة 32 ساعة بالوقود، وأقل ذخائر، بالتالي أقلعت من مكان بعيد ووصلت للنقطة بناء على تقليل الصواريخ وزيادة الوقود والتحليل أن العملية هي نوع من الضربة الاستباقية كرسالة معينة وتوجيه معين من قبل تلك الدولة.

س/ هل الطائرة ممكن أن تستعمل في عمليات اغتيال وقد نتوقع أن الهدف من الطائرة تنفيذ عملية ما؟

الطائرة دخلت في الخدمة وأصبحت سلاحًا رئيسيًا لدى الجيوش وخاصة أمريكا تستخدمها بقوة، في أفغانستان حتى عن طريق الأفريكوم، الطائرة مخصصة للقنص وضرب أهداف معينة.

هناك صفحة على الفيس بوك كانت تعلم عن الطائرة وبمجرد ما سقطت الصفحة نشرت عنها وأنها تتبع النفط، وحتى فشلت الطائرة من أهدافها حتى ينقلوا المشاهد والمتابع لزاوية أخرى أن الطائرة تتبع النفط، وهذه الصفحة كانت تنتظر نتائج هذه الغارة. أعتقد أنه كان هناك من ينتظر الخبر وقد تكون خلايا نائمة تريد أن تتحرك أو أمور أخرى تنفذ، ولكن القوات المسلحة جاهزة. السيادة الوطنية خط أحمر ومهم حتى لو كان مهملًا سياسيًا، لكنه عند الجيش وخليفة حفتر ليس مهملًا.

أصعب شيء ليس في عملية اكتشاف الطائرة وقصفها بل الأصعب هو اتخاذ القرار بتدمير الطائرة، الشك والتردد لا ينفع أمامك أمران، إما أن تتخذ قرارًا بتدمير الطائرة وتمنعها وتحرمها من تحقيق أهدافها، أو تبقى هدفًا لهذه الطائرة. والقرار اتخذ في توقيت صحيح وسريع وبطولي في تدمير الطائرة. وأحيي القائد العام لأنه بث في ضباطنا الروح القتالية والمسؤولية والإحساس بها.

الحرب على الإرهاب ما زالت مستمرة كما جاء في اتفاق جنيف، ونحن قلنا إن الحرب على الإرهاب مسؤولية على كل عسكري وليبي حر، ولا نعرف ما نتائج التغير الدولي الذي حدث حولنا، والعالم متوتر ومناطق ساخنة لا نعرف العدو كيف يفكر فينا، هل يريد سحق القوات المسلحة من أجل تمكين الإرهابيين والمتطرفين من السيطرة على ليبيا؟ هذا ليس أول استهداف لبنغازي.

س/ حدثني أكثر عن سلاح الدفاع الجوي؟

الدفاع الجوي هو سلاح رئيس للدولة وفي جميع جيوش العالم، والحرب الآن هي حرب مقذوفات صاروخية وطائرات مسيرة ومقاتلة، ويجب أن تكون هناك وسائل مقاومة لهذه الوسائط، نحن في الدفاع الجوي هناك كلية خاصة وخرجت عشرات الدفعات وتخرج ضباط متخصصين في الدفاع الجوي ولدينا خبرة في التعامل. أصبح الدفاع الجوي العنصر الرئيس في المعركة.

نحن لدينا ناس متخصصة في التحليل وتفسير ما يحدث ورأينا ثلاثة بيانات تصعيدية ورأيناها خطيرة، بيان صادر عن باشاآغا وشخصيًا أعتبره النداء الأخير لحملة السلاح في طرابلس من المليشيات لتقديم أسلحتهم وإلا سيتم ملاحقتهم قانونيًا، وهناك بيان صادر عن التشكيلات المسلحة في طرابلس يقول في نهايته تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس المجلس الرئاسي أقحموه في الموضوع، وبيان الأمم المتحدة الذي طعنت في شيء اسمه الشرعية في البرلمان. أعتقد المعركة أصبحت قريبة، بالتالي يريدون إقحام القوات المسلحة في معركة أخرى حتى لا تقف معركة طرابلس وتحدث يريدون إجبار القوات المسلحة الرد على الطائرة على الأرض لتبدأ المعركة من جديد، نحن نعرف مخططاتهم والقائد العام صبور جدًا، لكن نعرف صبر الحكماء أن الرد سيكون قاسيًا، ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نحترم وقف إطلاق النار، لكن لا تعتدِ علي وتستهدف الأهداف الإستراتيجية للقيادة العامة وبعد ذلك تقول استمر في وقف إطلاق النار.

أتمنى من الشعب في طرابلس أن يستمع لكلمة القائد العام في ملتقى الجماهير في طبرق ودرنة وبنغازي، عندما قال الكلمة الفصل دائمًا عند الشعب، ولو خرجوا وطالبوا أن يكون هناك تكليف للقوات المسلحة بحمايتهم وإنهاء الفوضى لوجدوها جانبهم.

س/ تؤكد أنكم لستم جزءًا من أي صراع دائر الآن على السلطة؟

نحن لسنا جزءًا ولا نؤيد فريقًا على الآخر ولا نرجو أن تحل المشاكل بهذه الطريقة ولا يمكن الوصول للانتخابات في ظل وجود الفوضى الأمنية ولجان انتخابات ومقرات بوجود سلاح خارج الشرعية. البرلمان رأى أن باشاآغا يستطيع إيصال الدولة الليبية لانتخابات رئاسية وبرلمانية، خلاص الدبيبة يتفضل ويكفي ما صرفه من أموال وما حولها للخارج والداخل والفوضى والمسرحيات الهزيلة، ويسلم السلطة. لسنا طرف مع فتحي أو الدبيبة ولا مع أي جسم سياسي آخر ولكن نحترم قرار مجلس النواب.

استبعدنا أن الطائرة تتبع لمليشيات معينة في طرابلس، وعلى الشعب الليبي أن يعرف أننا نحارب دولًا واستعمارًا خارجيًا، ومن يريد تدمير بلادنا والسيطرة على خيرات البلاد واستمرار الفوضى الخلاقة، نحن الآن أمام دولة كبيرة أجنبية تحارب القوات المسلحة وعلى الليبيين أن يتنازلوا ويلتحموا ويكونوا دولة، وبعدها ممكن العراك، لكن في ظل وجود الأجنبي هناك صراعات يغذيها ولديهم وكلاء ليبين ومن يرفع عنه السلاح.

س/ الأهداف المحتملة لهذه الطائرة من بينها تنفيذ قصف لهدف ما في القيادة العامة للجيش، إذا ما صحت فإنها مؤامرة من العيار الثقيل كانت تحاول ضرب الاستقرار ليس في بنغازي بل في أكثر من 70% من المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش اليوم؟

إسقاط المشروع الأجنبي من خلال الفوضى والوكلاء المحليين والمتطرفين مشروع قادته القيادة العامة من 2014، المعركة ليست معركة قوات مسلحة وبندقية فقط، بل معركة المشايخ والأعيان والمفكرين والإعلاميين، وأبناء الشعب الليبي عناصر في المعركة. ما حدث في بنغازي تمهيد لما سيحصل في طرابلس وقد يكون ليغطوا عليه أو عملية تحدث هناك أو يضربون طرابلس.

س/ الجميع يجب أن يفخر بهذا الإنجاز، التصدي للهدف المعادي والتعامل معها، تعتقد أنه يجب على الشعب الليبي أن يفخر بهذا الإنجاز الذي تحقق، حتى الطرف الآخر الذي ما زال مؤمنًا بالعقلية الميليشياوية في إدارة الدولة؟

بالتأكيد؛ لأن من قام بهذا العمل هو الدفاع الجوي العربي الليبي، وهنا أعتقد أنه فخر يطال المنطقة الإقليمية بالكامل، لأنهم لو تمكنوا من ضرب القوات المسلحة ستعم الفوضى وتصل للدول العربية المجاورة.

س/ كيف بلغ الجيش كل هذا التطور رغم الحصار؟

الحصار ممكن أن يمنعك من التسليح، ولكن هناك مئة طريقة لذلك ويمنعك من الدورات الخارجية لكن الحصار لا يمنعك من الإرادة التي هي أساس نجاح أي عمل. قام باستنهاض الهمم لأنه يعرف أن وراء كل رجل عسكري كفاءة عسكرية وخبرة عسكرية، ولا يمكن أن يستفيد منها إلا باستنهاض الهمم والدورات والتدريب والاستعدادات الجيدة وخلق حب بين القيادة العامة والشعب الليبي، الهدف من العمليات العسكرية حماية ليبيا من أي أعمال تخريبية على مستوى اقتصادي سياسي واجتماعي وديني.

س/ تحدثنا عن وسائل إعلام مغرضة عملت على تشويه المؤسسة العسكرية طيلة السنوات الماضية وتدعم مشروع لدعم الجماعات المسلحة مختلفة الأيدلوجيات، وسائل الإعلام حاولت التشكيك في مدى قدرة الجيش وقالت إنه لا يمكن للقوات المسلحة أن تضرب هدف يطير في ارتفاعات شاهقة ويلمحون أن هناك طرفًا آخر أسقطها؟

لما ننجح في أي عملية قصف جوي ومدفعي وإسقاط طائرة تنسب لدولة أجنبية، الآن صفحاتهم تقول إن الروس من قاموا بإسقاط الطائرة لندعهم بما يقولون، على الشعب الليبي ألا يسمع للإشاعات نحن الواقع العسكري يتكلم أسقطت الطائرة بدفاع جوي بأعلى مستوى وكلهم ضباط ليبين.

وفي الختام نقلنا للجميع كل ما يخص هذه الطائرة، استطاع رجالكم في الدفاع الجوي صد الهجوم وتدميرها، ولو كانت هناك سرب من الطائرات لقمنا بتدميره ولدينا الإمكانيات، الرسالة التي نوجهها للاخوة الليبيين عندما اتفقنا والتأمنا جميعًا على الذهاب، بالرغم من التنازلات العظيمة التي قمنا بها للحكومة الليبية، باتفاق ليبي ليبي تام يحرم الدول الأجنبية من التدخل في الشأن الليبي ويحاولون الآن ضرب هذا الاتفاق من خلال العمليات، ويحاولون التشويش على القوات المسلحة وضرب العلاقة المتينة ما بين الجيش والشعب من خلال الإعلام الكاذب المفبرك.

بعض الشخصيات المحسوبة على برقة هم ضدها وضد أبناء عمهم وقبائلهم ومناطقهم الآن يستغلوتهم كوكلاء في الإعلام للفتنة والكذب وهذه الإشاعات المغرضة، بالنسبة للقيادة العامة أي بيان لا يكون صادرًا عن الناطق الرسمي باسم القائد العام أنا اللواء أحمد المسماري لا يعتد به، وعوّدتكم أي بيان يكون مصورًا أو على الهواء أو نعقد مؤتمرًا صحفيًا حتى لا نعطي فرصة للإشاعات المغرضة. ما يعطى لي من نتائج تحقيقات سأقوله للشعب الليبي، لكنها طائرة معادية أجنبية وهجومية.

