“إيني الإيطالية”: مستعدون لزيادة إنتاج الغاز في ليبيا وتلبية الطلب المحلي والأوروبي

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، استعداد الشركة لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، لتلبية الطلب على الغاز في السوق المحلي والاوروبي، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في روما.

والتقى بن قدارة رفقة فريق من المدراء بالمؤسسة الوطنية للنفط، في العاصمة الايطالية روما اليوم الاربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، لمناقشة نشاط الشركة في ليبيا والمشاريع الاستراتيجية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط التزام الشركة الكامل بالأنشطة التشغيلية في البلاد، وفق بيان للمؤسسة النفطية بفيسبوك.

وأعرب عن استعداده لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، وكذلك النشاط الاستكشافي والاستفادة من التسهيلات والمعدات الموجودة في تلبية الطلب على الغاز في السوق المحلي والاوروبي.

وناقش الجانبان تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في ليبيا، كما رحب الرئيس التنفيذي لشركة ايني بخطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج اليومي للبلاد إلى 2 مليون برميل يوميًا، مؤكداً دعمه المؤسسة إلى الوصول لهذا الهدف من أجل المنفعة المتبادلة للطرفين.