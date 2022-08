ليبيا – قال عضو المجلس البلدي قصر الأخيار عبد الحميد السندي إنه لا يوجد أي تواصل لأي جهة حكومية معنا بشأن مسألة البعوض المنتشر في الآونة الأخيرة.

السندي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن المركز الوطني قام بأخذ عينات ولكنه لم يوافنا بالنتائج حتى الآن.

وأضاف: “هناك شحنة أدوية واحدة وصلت للمستشفى مقدمة من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن ظاهرة البعوض خفت، لكن المصابين يعانون من طفح جلدي ولم يتحصلوا على العلاج الفعال لإزالة الآثار الناتجة عن عضة البعوضة.

السندي ناشد الحكومة ووزارتي الصحة والحكم المحلي الاهتمام بدعم المجلس البلدي بكل ما يحتاجه وأن يضطلعوا بمسؤولياتهم.

The post عضو المجلس البلدي قصر الأخيار: لم تتواصل معنا أي جهة حكومية بشأن مسألة البعوض المنتشر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية