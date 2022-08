ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الأربعاء رفقة نائبه الأول ناجي مختار ومقرر المجلس بلقاسم دبرز القائمَ بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري الأزمة السياسية والحلول الممكنة للجمود في المسار الدستوري؛ بما يؤدي لتنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية.

The post المشري يبحث مع زينينغا الأزمة السياسية والحلول الممكنة للجمود في المسار الدستوري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية