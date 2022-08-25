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أبوجناح: مستعدون لتوفير متطلبات الاعتماد الدولي لكليات الطب

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، على استعداد وزارته للعمل على تنفيذ المتطلبات اللازمة لمعالجة ملف الاعتماد الدولي لكليات الطب.

وجاء ذلك خلال رئاسة أبوجناح ووزير الصحة والتعليم عمران القيب، الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة المفتوحة، مع عمداء كليات الطب ومدراء المستشفيات التعليمية، لتنسيق الجهود واستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الاعتماد الدولي لكليات الطب.

وأشار أبوجناح إلى أهمية تنسيق العمل المشترك بين الوزارتين في سبيل تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية.

 

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صحيفة الساعة 24

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