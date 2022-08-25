الإمداد الطبي المنطقة الجنوبية يؤكد وجود مصل العقارب في المرافق الصحية 

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أكد مدير فرع الإمداد الطبي المنطقة الجنوبية عبدالله الوحش، توفر مصل العقارب في المرافق الصحية. مايشاع بعدم وجود

ونفى الوحش، مايتدوال على صفحات التواصل الاجتماعي حول عدم توفر المصل، مشيرًا إلى أن المراكز الصحية استلمت مخصصاتها من المصل.

وأفاد مدير الفرع وجود مخزون من المصل يكفي لأشهر قادمة، وكل المرافق الصحية استلمت مخصصاتها كاملة.

وطالب المرافق الصحية التي استنفذت الكمية المخصصة لها بالتوجه للمخازن لاستلام حصة إضافية شريطة استرجاع الحقن الفارغة لتأكيد منحها لمستحقيها.

وطالب الجهات الرقابية الحضور لمخازن الفرع للوقوف على الكميات الموجودة في المخازن والاطلاع على نماذج استلام المرافق الصحية لمخصصاتها من مصل العقارب.

ودعا الوحش وسائل الإعلام تحري الدقة من مصادرها قبل توجيه التهم جزافا وأنه على استعداد للتصريح بذلك لوسائل الإعلام المختلفة.