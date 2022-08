ليبيا – قال مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى بنت بية الطيب عبدالسلام إن أمصال العقارب ليست متوفرة بالكمية المطلوبة داخل المستشفى.

عبدالسلام وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أوضح أن هناك زيادة في عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي يستقبلها المستشفى، وتتراوح عدد الحالات في اليوم بين 4 و5 حالات.

ورأى أنه في حالة عدم استجابة الحالة للأدوية تُحوّل لمستشفى سبها الطبي.

عبد السلام ختم حديثه: “الأمصال تأتينا من مخازن الإمداد الطبي في سبها، وهو أيضًا يُعاني من نقص الأمصال؛ لأنه يوزع على مناطق الجنوب بالكامل”.

The post مستشفى بنت بية: عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب في اليوم بين 4 و5 حالات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية