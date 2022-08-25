أسامة حماد: الدبيبة استغل إيرادات الدولة في غير الأغراض المذكورة في الميزانية

اتهم وزير التخطيط و المالية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باستغلال إيرادات الدولة في غير بنود الميزانية.

وأصدر “حماد” بيانا بشأن آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2022م اتهم في الدبيبة باستغلال إيرادات الدولة في غير بنود الميزانية.

وأكد “حماد”، أن تقارير المصرف المركزي وديوان المحاسبة أثبتت استيلاء حكومة الدبيبة على أموال مصلحة الجمارك والضرائب والإيرادات المحلية، واستغلالها في غير الأغراض المذكورة في قانون الميزانية.

وتابع، “تفاجأنا باتهام وزير المالية بحكومة الدبيبة للحكومة اللييبة بالتعدي على إيرادات الدولة المتمثلة في مصلحة الجمارك أو الضرائب، وأدعو الأجهزة القضائية والرقابية للنظر في الادعاءات والاتهامات المغلوطة، واتخاذ ما يلزم حفاظا على ثروة الليبيين.

وأبدى استعداده للتعاون والتنسيق التام مع جميع الجهات القضائية والرقابية؛ لمحاسبة كل من أضرّ بـالمال العام، داعيا كافة المؤسسات التقيد بالمهام المناطة بها، والنأي عن استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية

واستكمل، “الليبيون مدركون لما يحاك من طبخ سياسي، ولا يأبهون للاتهامات الباطلة، ووزارة التخطيط والمالية وزارة فنية وبعيدة عن المناكفات السياسية”، مضيفا “نهدف إلى تحقيق سياسة مالية ناجعة تخدم الوطن والمواطن”.

واستطرد، “ان مجلس النواب عمم على كافة الجهات الرقابية والمحاسبية و المؤسسات والجهات والإدارات والمصالح والشركات العامة والبعثات الدبلوماسية بعدم التعامل باي شكل من الاشكال او التخاطب باسم الحكومة منتهية الولاية وطلبهم بتجميد كافة سجلات القرارات بانتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية”.

وأوضح أنه “بمباشرة وزارة التخطيط المالية اعمالها القانونية والشرعية أصدرت العديد من المنشورات التي تهدف لحماية والمحافظة علي المال العام وفقا لصحيح القانون، حيث اتضح لوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بان الحكومة منتهية الولاية قامت باستيلائها على إيرادات الدولة والتصرف فيها بغير الأغراض المخصصة لها بالميزانية” .

ودعا وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بعدم جعل المواطن البسيط ضحية لتلك التصرفات غير المسؤولة وتضليله باستخدام معلومات مغلوطة .