الشريف: نحن أمام محاولة لإغواء بعض المجموعات المسلحة بأن الحكومة الموازية ستستلم السلطة

ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على بيان رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا معتقدًا أنه استنساخ من الفتح المبين السابق في 4 أبريل، وربما محاولة أن يتدارك رئيس الحكومة الموازية هو وحكومته أنفسهم، لأن الوقت نفذ منهم وفقًا لقوله.

الشريف قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن باشاآغا وحكومته يحاولون بأي طريقه التموضع داخل طرابلس.

وتابع: “هناك عدة لقاءات سابقة كانوا يؤكدون أنهم لن يدخلوا العاصمة إلا وهم يضمنون أنه لن تسال قطرة دم واحدة، وأن سرت تتوسط ليبيا وبالإمكان أن تسير حكومة المربوعة عملها من هناك، حيث يسيطر فيها حفتر؛ لكن ربما الأمر لم يرُق لحفتر الذي لم يتحقق له شيء. هم يعتقدون أن محاولة إخافة الليبيين إما أن نحكمكم أو نقتلكم أنها ستجدي نفعًا، وأعتقد أن في 4 أبريل غيركم جرب ولم يفلح فإن أردت أن تحكم الليبيين عليك أن تسلك الطريق الصحيح والمعروف وهو الانتخابات. اليوم أن تحاول أن تصدم قوة بقوة والغرب الليبي ببعضه وأهل مدينتك ببعضهم هل ستكون سعيدًا بالجثامين التي ستأتي من طرابلس لمصراته لدفنها؟ لماذا التلويح بالحرب؟ ولماذا غير رأيه؟”.

وأعتقد أن السبب وراء تغيير رأي باشاآغا بشأن الحرب هو النهم والتعطش للحكم بأي طريقة، مضيفًا: “يلومون الدبيبة أنه لم يسلم السلطة وهم لم يدخلوها بالبندقية، اليوم هناك تنازع بالشرعية”.

ورأى أن المشهد الليبي اليوم أمام اختلاط في الأوراق ومحاولة إغواء بعض المجموعات المسلحة وترويج الأكاذيب والشائعات بأن هذه “الحكومة الموازية” ستستلم، لكنها كلها محاولات بائسة بحسب تعبيره. معتبرًا أن المشير خليفة حفتر لن يقبل بالتشكيلات المسلحة وسيتخلص منها فرادى الواحدة تلو الأخرى ويتغذى بهم.

كما استطرد: “المليشيات المؤدلجة التي خطب فيهم وقال أنتم السلفية المظلومون، الآن هو يقاتل بهذا التيار المؤدلج والسلفية منه براء ويقاتل فيهم في سرت. المستفيد من دخول الحكومة هو حفتر وعقيلة الذي سيرث المجلس الرئاسي واختصاصاته، شخصيًا الثنائية في مدينتي لا أستحضرها، هناك رئيس وزراء لكل ليبيا وهناك رئيس حكومة موازية نصبه برلمان عقيلة، اليوم مصراته شأنها من شأن مدن الغرب الليبي الرأي الغالب فيها يدعو للانتخابات، وأنه لا وجود لأي شرعية تفرض نفسها بالبندقية”.

وحول ما إذا كانت شعبية باشاآغا ارتفعت على حساب شعبية الدبيبة في مصراته قال: “الشعبية تقاس بالانتخابات، ليتفضل رئيس حكومة الاستقرار أو القيادة العامة للانتخابات ويرينا هذه الشعبية، هل 7 مليون ليبي معه؟ وإن كانوا معك طرابلس تحصيل حاصل، استخدم علاقاتك ببرلمان عقيلة ومجلس الدولة التي تقول إن الأكثرية معك وادفعهم اتجاه قاعدة دستورية، وفي حال فاز سيعترف به رئيس ليبيا لأنه اختاره الليبيون ويكون حينها رئيسًا شرعيًا”.

واعتبر في ختام حديثه أن شرعية الحديث على التلفاز عبارة عن كلام خشبي مكرر لا يصدقه أحد ولا يوجد منطق يقوم عليه.

