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اتفاق بين شركتي زلاّف والواحة النفطيتين على بدء تنفيذ مشروع ربط حقلي الشادار والفارغ

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس لجنة إدارة شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز اجتماعا مع نظيره رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط، اليوم الاربعاء، لبحث ملف ربط مشروع حقل الشادار التابع لشركة زلاّف بحقل الفارغ النفطي والتابع لشركة الواحة.

وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بِانجاز المشروع ومحاولة وضع الخطوات الأولى لبداية انطلاق العمل بالمشروع.

من جانب آخر، صرح مُدير مشروع حقل الشادار بشركة زلاّف ليبيا المهندس ابراهيم اشتيوي لمكتب التنمية المستدامة والإعلام أن فريقي المشروع من الجانبين ناقشا في الاجتماع آلية العمل والعروض المقدمة لتنفيذ المشروع.

وأكد ابراهيم اشتيوي ان الأعمال الهندسية الاولية ستبدأ قريبا حسب اتفاق الطرفين وان الاجتماعات الفنية ستعقد بشكل دوري لبحث الطرق الكفيلة بِانجاز هذا المشروع الواعد.

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صحيفة الساعة 24

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