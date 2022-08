المبروك: البنك الدولي يرغب في مساعدة ليبيا في كافة المجالات وخاصة في قطاعي الصحة والكهرباء

ليبيا – أكد وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك أن تنظيم منتدى شركاء التنمية في ليبيا هو خير شاهد على بدء مرحلة التعافي لليبيا سياسيًا واقتصاديًا.

المبروك وفي الكلمة التي القاها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى شركاء التنمية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضح أن استقرار المشهد الاقتصادي والمالي يحتاج لمزيد من الدعم الفني واللوجستي من قبل المنظمات الدولية والتي تمثل ليبيا أحد أعضائها، وعلى رأسها البنك الدولي، لما يتمتع به من خبرة وقدرة في تقديم الدعم في جميع المجالات.

وقال المبروك: “إن هذا المنتدى يهدف لطرح الرؤى والأفكار التي تمكن ليبيا من إحياء حالة الانتعاش للاقتصاد الوطني وتخفيف آثار الصدمات الخارجية التي يتعرض لها اقتصادنا ومساعدتنا فنيًا للبدء والمباشرة في تحقيق أهداف التنمية وفقًا لرؤى تحقيق كفاءة الإنفاق”.

وبين أن البنك الدولي يرغب في مساعدة ليبيا في كافة المجالات، وخاصة في قطاعي الصحة والكهرباء، مشيرًا إلى أن المشكلة التي تواجه الوزارات والمؤسسات الليبية والبنك هي فقدان عملية التواصل، داعيا كافة الجهات الى التواصل مع البنك الدولي وأن وزارة المالية كعضو في مجموعة البنك الدولي ستكون حلقة الوصل بينها.

المبروك ختم كلمته: “إن مجموعة البنك الدولي يرغبون في تقديم المساعدة والاستشارات الفنية واللوجستية، ولديهم خبراء في عدة مجالات، وبدأت وزارة الصحة في عقد اجتماعات مع مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بإصلاح القطاع الصحي، ونأمل أن تستفيد الجهات الأخرى من هذه المجموعة وأن يتم عقد منتديات أخرى مع مؤسسات دولية مثل البنك الإفريقي والبنك الإسلامي”.

