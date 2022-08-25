اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي

طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي لإتاحة ما يكفي من الموارد والموظفين لإجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة في الجرائم التي ارتُكبت في ليبيا.

ودعت اللجنة في ورقة إحاطة نُشرت، اليوم الأربعاء، إلى «تقديم تبرعات طوعية غير مخصصة لميزانية مكتب النائب العام ومساعدة الخبراء الوطنيين والتعاون بالكامل مع التحقيقات الجارية».

وأوصت ورقة الإحاطة بـ«التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من خلال السماح لموظفي مكتب المدعي العام بالوصول دون عائق إلى جميع أنحاء الأراضي الليبية وإلى أي ضحايا وشهود وجهات فاعلة في المجتمع المدني ومصادر أخرى ذات صلة».