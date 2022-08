ليبيا – أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع إتمامهم جميع الاستعدادات لفتح المنفذ الحدودي غدامس الدبداب.

المانع وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء، أشار إلى أنهم ينتظرون ردّ الجانب الجزائري للاجتماع بهم وتنسيق عمل المنفذ بين الجانبين.

