عادل جمعة يعتمد مساهمات “سياحة وخارجية الدبيبة” بالمنظمات الدولية

عقدت اللجنة المكلفة من مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة بشأن متابعة المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية، اجتماعها الثاني بديوان مجلس الوزراء، بحضور كافة أعضائها.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بالحكومة المؤقتة والتي يديرها وليد اللافي، إن الاجتماع خُصص لمراجعة المساهمات الأساسية للدولة المحالة من الوزارات والمؤسسات العامة.

وأضافت: “جرى اعتماد المساهمات الواردة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة السياحة، ومراجعة المساهمات الأخرى لعدم استيفائها للمستندات المطلوبة”.

وتابعت: “يأتي دور هذه اللجنة (برئاسة عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئاسة) لمعالجة ملف المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية المتأخر لسنوات، ويتطلب معالجة إدارية بمشاركة كافة الجهات بالدولة”.