قنونو: ما يقوله المسماري هو تهديد مباشر لطرابلس.. وقواتنا جاهزة للدفاع عن العاصمة

ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم “الجيش الليبي” التابع للرئاسي بصفته القائد الأعلى ورئاسة أركانه العقيد محمد قنونو أن مايقوله أحمد المسـماري”المتحدث باسم القيادة العامة للجيش” هـو تهديد مباشـر للعاصمـة ومتوهـم أنـه يستطيع مـع حلفائـه الجـدد أن يتمكن من طرابلس التي كـسـرته وكسـرت أحلامـه،على حد تعبيره.

قنونو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أضاف:” عصابـات حفتـر هربت وفرت وخرجـت مهزومة من طرابلـس ولـن ترجـع لهـا مهما وتحالـف مـع أطـراف محليـة أو أجنبيـة”.

وتابع قنونو حديثه :” لطالما دعمنا الحلو االسياسية والاجتماعية، وطيلة فترة العدوان على العاصمة ومدن الغرب الليبي الذي استمر 18 شهراً ونحن نادي مشايخ وأعيان ومثقفي ونخب المدن والمناطق التي تورطت مع مجرم الحرب حفتر لتحكيم العقل وتجنيب البلاد ويلات الحرب”.

وأردف:”ما يقوله المسماري هو تهديد مباشر للعاصمة ومتوهم أنه يستطيع مع حلفائه الجدد أن يتمكن من طرابلس التي كسرته”.

وطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاضطلاع بدورها وإرسال مراقبين إلى سرت والجفرة وبراك الشاطئ لتحديد ومعرفة هويّة من يُنقلون من وإلى هذه المناطق من مرتزقة سوريين وعناصر مجموعة “فاغنر” الروسية،وفقًا لقوله.

وتابع قنونو حديثه:”ننتظر تحقيقا أمميا يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها ميليشيات حفتر وعصابات الكاني في حق أهالي مدينة ترهونة”.

وأكمل:”سرت والجفرة وجنوب ليبيا بؤر لتجمع المرتزقة الأجانب والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب، بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة، لتتحول إلى أكثر الأماكن خطورة في ليبيا”.

واستطرد:”لا نثق في قدرة ميليشيات حفتر في إخراج أكثر من 5000 مرتزق من عناصر فاغنر ومثلهم من المرتزقة القادمين من سوريا والسودان وتشاد، في الوقت الذي تواصل فيه فاغنر إقامة المعسكرات والتحصينات وحفر الخنادق”

وأكد أنه لا يثق في نجاح أي مسار للسلام لا يتضمن محاسبة من وصفهم بـ” المتورطين” في العدوان على العاصمة ومدن الغرب الليبي ومن أعطى لهم الأوامر وعلى رأسهم ما وصفه بـ”مجرم الحرب” خليفة حفتر(القائد العام للقوات المسلحة)

قنونو ختم حديثه بالقول :” قواتنا جاهزة للدفاع عن العاصمة في حال أعاد مجرم الحرب حفتر ومن والاه العدوان وسنهزمهم مرة أخرى”.

