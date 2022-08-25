«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق عند سقوط الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق عند سقوط الأمطار.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
– السماء صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح شمالية غربية، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
– البحر هادئ إلى خفيف الموج.
– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
– الرياح شمالية إلى شمالية غربية، تكون شمالية غربية إلى غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
– البحر خفيف الموج.
– درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة عند سقوط الأمطار.
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