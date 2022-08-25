«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق عند سقوط الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق عند سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية غربية، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.