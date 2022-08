جابان تايمز: ليبيا من بين دول مستفيدة من مساعدات يابانية لدعم الأمن الغذائي

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “جابان تايمز” اليابانية الناطقة بالإنجليزية تطلع اليابان إلى زيادة حجم الدعم والاستثمار في إفريقيا في ظل تنامي أزمة الغذاء.

القترير الذي تابعته وترجمت المرتبط بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أشار إلى مراقبة الجانب الياباني لأوضاع الأمن الغذائي المتدهور في دول القارة السمراء ومن بينها ليبيا، ناقلًا عن الأخير تشديده على التزام طوكيو الدائم بتقديم المساعدات الضرورية في هذا الإطار.

وأضاف التقرير: إن اليابان استجابت خلال الأسابيع الأخيرة لمكافحة الجوع وسوء التغذية عبر تخصيص نحو 200 مليون دولار ذهب ما يقرب نصفها إلى برنامج الأغذية العالمي لتتلقى العديد من البلدان الإفريقية جانبًا من هذه المساعدات ومن بينها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

