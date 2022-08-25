الارصاد: تكاثر للسحب وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (اغسطس) على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة ما بين (30-35)مْ على اغلب مناطق الشمال ومابين(36-40)مْ على مناطق الوسط و الجنوب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط امطار متفرقة.

والله اعــــــــلم.