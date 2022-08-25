شمام: الطائرة الأمريكية سقطت وانتهى أمرها والسؤال الآن عن حطامها

أكد محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن الطائرة الأمريكية سقطت وانتهى أمرها والسؤال الآن عن حطامها.

وقال «شمام» في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “الطائرة سقطت وانتهى أمرها والسؤال الآن عن حطامها. الدور الآن على البنتاغون ليقدم إيضاحات أكثر مما قدمته الأفريوكم”. بحسب قوله.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، قد صرح في مداخلة له مع قناة «الحدث» السعودية، مساء الثلاثاء أن الطائرة التي أُسقطت قرب بنينا في بنغازي قائلًا: «”لم تكن طائرة تصويري مثلما تحدث البعض، بل هي طائرة مقاتلة تحمل صواريخ دخلت الأجواء الليبية”.

وشرح المسماري ملابسات التعامل مع الطائرة منذ اللحظات الأولى، لافتا إلى أنهم تعاملوا معها “على أساس هدف صديق”، من خلال الاتصال ببرج الطيران المدني والقواعد الجوية، لكن “لم تكن لديهم معلومات”، لذلك جرى التعامل معها على أنها “مجهولة الهوية، ومن ثم إلى طائرة معادية، حسب أعراف الدفاع المدني، وجرى بتدميرها”.

كما أوضح أن “هذه الطائرة دخلت العمق الاستراتيجي للقيادة العامة، وكانت تنوي القيام بعمل عدائي ضد أحد الأهداف الرئيسية للقوات المسلحة العربية الليبية في ضواحي مدينة بنغازي، ولكن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التعامل معها وتدميرها”.

وأشار المسماري ، إلى أن “اللجنة الفنية لم تصدر أيَّ تقرير عن حول هذه الطائرة”، مشيرًا إلى أنه “رغم وجود تشابه كبير بينها وبين الطائرة الأميركية، ولكن الطائرة الأميركية تملكها أكثر من دولة”، لذلك لا يعرفون الجهة التي أرسلت هذه الطائرة، وسيصدر تقريرًا كاملاً من اللجنة الفنية.