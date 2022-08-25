المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد وفاة مستخدم وجرح آخر في انفجار بحقل الانتصار

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أعربت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن أسفها لوقوع قتيل وجرحى في حادث انفجار في وحدة النتروجين بالبئر A55 في حقل الانتصار التابع لشركة الزويتينة للنفط.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن المستخدم يتبع “شركة النسر” التي تقوم بتنفيذ عمل على البئر A55 التابع الشركة الزويتينة.

وقالت، إن الحريق تم إخماده فورًا وتأمين البئر بشكل جيد، إلا أنه وللأسف توفي أحد المستخدمين التابعين للمقاول ونقل آخر حالته مستقرة إلى المستشفى.

وأكدت المؤسسة، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل في أسباب الحادث واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والاهتمام بإجراءات نقل ودفن المتوفي واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب على نفقة الشركة.