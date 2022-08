تقرير تحليلي: ليبيا أبرز عقبة في طريق مساعي أنقرة لتحسين علاقاتها مع القاهرة

ليبيا – استبعد تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية سهولة تجاوز العقبات الحائلة دون تحسين العلاقات التركية المصرية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى أن وجهة النظر المصرية الرافضة لتدخلات الأتراك في الشؤون الليبية تمثل العقبة الأكبر من بين هذه العقبات، مبينًا أن النوايا المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أرودوغان لتحسيبن العلاقات الثنائية غير كافية.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي طارق فهمي تأكيده حاجة أنقرة لمراجعة مطولة بشأن الملف الليبي، وهو الأمر الذي لن يكون سهلًا.

ترجمة المرصد – خاص

