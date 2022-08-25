الحاجي: إذا سلم الدبيبة لحكومة باشاغا فهو خائن

رأى جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، سيصبح خائنا إذا سلم السلطة للحكومة المنتخبة من البرلمان، فتحي باشاغا، بحسب تعبيره.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إذا سلم «دبيبة» لحكومة حفتر -الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان- التي ستنتهي بعد ثلاثة أشهر ويُعلن «مجرم الحرب حفتر» عن مجلس عسكري بقيادته فهو خائن”، وفقا لقوله.

وأضاف “نتمسك بضرورة عدم ترشح «دبيبة» للانتخابات المقبلة وهو على رأس الحكومة، كما نتمسك بضرورة مرور جميع المترشحين للانتخابات المقبلة على مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري”، على حد زعمه.

وتابع “يفترض أنه يكون كفيل بتوحيد الثوار والقادة العسكريين والمتطوعين والمجتمع المدني للدفاع عن طرابلس وإيصال رسائل بالخصوص للعالم وبهذا يكون اللعب فوق الطاولة ولا يكون الشعب الليبي يدور «كالأطرش في الزفة»”، بحسب حديثه.