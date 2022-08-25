الغرياني: من لن يساند حكومة الدبيبة من الهالكين يوم القيامة

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني إن من يقف على الحياد إزاء ما وصفه ب “مشروع حفتر الصهيوني” والمشروع الوطني الذي تقوده حكومة الدبيبة؛ فقد “خالف كلام الله وحديث رسوله”، ومن لا يساند حكومة الدبيبة من “الهالكين يوم القيامة”، حسب تعبيره.

وأضاف «الغرياني» في برنامجه على قناة التناصح: أن “النزاع في ليبيا بين مشروع صهيوني حفتري يريد أن يستبد بالقمع والظلم والقهر وينفذ رغبات الدول الأجنبية وبين مشروع آخر تترأسه حكومة الوحدة الوطنية التي تريد أن تنهي المراحل الانتقالية بالانتخابات”، معبراً عن استغرابه وسخطه من “الليبيين الذين يريدون الوقوف على مسافة واحدة بين الطرفين”.

وخاطب المفتي المعزول، الواقف على الحياد قائلاً: “تريد أن تٌرضي حفتر وحكومة الوحدة الوطنية.. تريد أن تساوي بين الحرام والحلال.. بين الخبيث والطيب، زاعما أن الحياد في هذه الحالة يعد مخالفة لحديث الرسول وكلام الله سبحانه وتعالى”.

وتوعد «الغرياني» الواقفين على الحياد والذين لم يناصروا حكومة الدبيبة بـ “عقوبة الهالكين يوم القيامة”.