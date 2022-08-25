قشوط: عائلة الدبيبة اختارت أن تقول لسكان طرابلس نحن نريد الحرب

أكد المحلل السياسي، محمد قشوط، أن عائلة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اختارت أن تقول لسكان طرابلس نحن نريد الحرب.

وقال قشوط، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كنت أتوقع أن يستغل الدبيبة رسالة رئيس الحكومة فتحي باشاغا له ويضمن خروج يحفظ ما تبقى من ماء الوجه”.

وأضاف “بعد هذا الرد على حسابه الرسمي فعائلة الدبيبة اختارت أن تقول لسكان العاصمة طرابلس نحن نريد الحرب ولا يهمنا ما يحدث لكم أمام الحفاظ على نزوات ونفوذ عائلتنا”.

وكان الدبيبة، قد كتب عبر تويتر أمس، موجها حديثه لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا “إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها”.