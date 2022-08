تقارير اقتصادية: إمدادات النفط العالمية قد تتعرض لهزة مستقبلية بسبب ليبيا

ليبيا – سلط تقريران اقتصاديان الضوء على واقع سوق الطاقة العالمي وما تمر به ليبيا من تقلبات سياسية مستمرة تجعل توقع استقرارية إنتاجها النفطي أمرًا صعبًا.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفة “هيلينك شيبنغ نيوز وورلدوايد” القبرصية ومجلة “مايننغ رفيو أفريكا” الجنوب إفريقية الناطقتان بالإنجليزية وتابعتهما وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منهما صحيفة المرصد، نقلا عن المحلل الاقتصادي “ستيفن برينوك” وجهة نظره بالخصوص.

وقال “برينوك”: “إن إمدادات النفط العالمية قد تتعرض لهزة إذ لا يمكن استبعاد انقطاعات المستقبلي منها القادم من ليبيا”. فيما توقع الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “آي أم أو أيل” الدولية للطاقة الكاميروني “إسماعيل لورنزو أحمد ندوهو” في سياق مغاير توسيع الاستثمارات النفطية لشركته في عدة مناطق من بينها الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

