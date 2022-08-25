النعاس: ليبيا بحاجة لمن يخدمها وليس لمن يحكمها ويتسلّط عليها

وجه عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، رسالة إلى من وصفهم بـ “السيدين المتخاصمين المتعطّشين للسلطة والحكم”، مؤكدًا أن “ليبيا بحاجة لمن يخدمها وليس لمن يحكمها ويتسلّط عليها”.

وأكد “النعاس”، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “من يريد أن يخدم ليبيا وشعبها فعليه الخضوع لإرادة الشعب وأن يعمل بجد وإخلاص لإنجاح أول عمل دستوري حقيقي نابع من إرادة الشعب الليبي بتمكين الشعب من الاستفتاء والاحتكام إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفق أحكام الدستور”.

وتابع؛ “أقول؛ لا تضيّعوا البلاد برغباتكم الجامحة وكفاكم اهدارا لدماء الناس وزعزعة الأمن والاستقرار من أجل تحقيق مصالح شخصية”.

وأردف “النعاس”، “انظروا حولكم، لقد أصبحنا مهزلة ومضحكة للقاصي والداني، وهم لا يريدون الخير لبلادنا حيث من مصلحتهم استمرار الشقاق بين أهلها ونهب خيراتها والانحدار بها إلى مستنقعات التخلف والجاهلية وجعلها رهينة لمخططاتهم فتكون البلاد مرتعا لاهوائهم وموطنا لكل أشكال الفوضى والفساد”.

وختم النعاس موضحًا؛ “أقول؛ أفيقوا من غفلتكم وتحلّوا بالصدق والإخلاص واحترموا إرادة الشعب حتى لا يأت اليوم الذي نعضّ فيه الأصابع من الندم وقد لا نجد حينها لا الأصابع ولا الأسنان ولا حتى الندم ذاته”.