ليبيا – تابع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي أبرز ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين ناقشا خلال لقاء جمعهما سبل تذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعلقة بقطاع المواصلات فيما شدد الشهوبي على استمرار الزيارات الميدانية للوقوف على مشاكل البنية التحتية للطرق.

ووفقًا للبيان، تطرق الشهوبي لوجود صعوبات تواجه مختلف البلديات في تنفيذ مشاريع الطرق، في وقت نبه اللافي لأهمية تحسين البنية التحتية لهذا القطاع في كل المدن واستكمال عديد مشاريعه المتوقفة والشروع في الجديد منها والمرتبط بالمواصلات لتخفيف معاناة المواطنين.

The post اللافي: لا بد من إكمال مشاريع قطاع الطرق والمواصلات لرفع معاناة المواطنين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية