بن قدارة يشكل لجنة تحقيق في حادث حريق البئر A55 التابع لشركة الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه تم إخماد الحريق الذي نشب بوحدة النتروجين التابعة للمقاول شركة النسر الذي يقوم بتنفيذ عمل على البئر A55 التابع الشركة الزويتينة.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “نعبر عن أسفنا العميق لوقوع حادث على وحدة النتروجين التابعة للمقاول شركة النسر الذي يقوم بتنفيذ عمل على البئر A55 التابع الشركة الزويتينة وتسبب في حريق”.

وأضاف البيان “بفضل الله وجهود العاملين تم إخماده فورًا وتأمين well secured إلا أنه وللأسف توفي أحد المستخدمين التابعين للمقاول ونقل آخر حالته مستقرة إلى المستشفى”.

وتابع “أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل في أسباب الحادث واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والاهتمام بإجراءات نقل ودفن المتوفي واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب على نفقة الشركة”.