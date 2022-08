تقارير إخبارية: ارتباط ليبيين اثنين بحادثتين وقعتا في مالطا خلال هذا الأسبوع

ليبيا – واكب تقريران إخباريان نشرتهما صحيفة “مالطا إندبدنت” وموقع “نيوزبوك” الإخباري المالطيان الناطقان بالإنجليزية حادثتين وقعتا في البلاد خلال هذا الأسبوع.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت الأبرز من مضامينهما المرتبطة بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكدا إصابة سائق دراجة نارية عمره 26 عامًا بجروح بالغة في الـ24 من أغسطس الجاري، بعد أن صدمته سيارة يقودها رجل ليبي له من العمر 47 عامًا في مدينة سانت جوليانز المالطية.

وفي سياق آخر دفع ليبي يبلغ من العمر 31 ببراءته من تهمة تهريب المخدرات أمام محكمة في العاصمة فاليتا، بعد اعتقاله خلال مداهمة نفذتها الشرطة المالطية في الـ23 من هذا الشهر استهدفت المكان المتواجد فيه، مشيرًا إلى أنه لا يعمل، ولكنه يعتمد على أسرته لتوفير الدعم المالي له.

هذا ولم يقدم التقريران أية تفاصيل بشأن أسماء الرجلين الليبيين المرتبطين بهتين الحادثتين.

ترجمة المرصد – خاص

