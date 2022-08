مساعٍ لتطوير قدرات الشباب في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات

ليبيا – شهد مقر الشركة القابضة للاتصالات عقد اجتماع بين مسؤولين من الشركة ووزارة الشباب بحكومة تصريف الأعمال في إطار الشراكة بين مؤسسات الدولة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى مشاركة وكيلها لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب ومديري إدارات البرامج والأنشطة وشؤون الفروع والإعلام والتواصل في الوزارة في الاجتماع، إلى جانب عضو مجلس إدارة الشركة فرج السايح ومديرها العام رجب بن رجب.

وأضاف البيان: إن المجتمعين استكملوا مشاوراتهم بخصوص المشاريع والمبادرات الشبابية وآليات العمل المشترك ووضع خطة عمل مشتركة في مجالات تنمية الشباب وبناء قدراتهم ودعم مشاريعهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيزهم على التحول الرقمي للمساهمة في بناء ليبيا.

