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النفط تُشكل لجنة للتحقيق في حادث حريق البئر A55 التابع لـ”الزويتينة”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها العميق لوقوع حادث على وحدة النتروجين Nitrogen Lifting unit التابعة للمقاول شركة النسر الذي يقوم بتنفيذ عمل على البئر A55 التابع الشركة الزويتينة و تسبب في حريق.

ولفتت المؤسسة في بيان لها، أنه تم إخماد الحريق فورًا و تأمين well secured إلا أنه وللأسف توفي أحد المستخدمين التابعين للمقاول و نقل آخر حالته مستقرة إلى المستشفى.

وعقب الحادث، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل في أسباب الحادث واتخاذ كافة إجراءات الأمن و السلامة و الاهتمام بإجراءات نقل و دفن المتوفي و اتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب علي نفقة الشركة.

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منصة السبق الإعلامية

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