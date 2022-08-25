بمناسبة انتهاء فترة عمله.. المنفي يلتقي القائم بالأعمال الأندونيسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الأندونيسي لدى ليبيا “محمد آمار معروف”، وذلك لانتهاء فترة عمله بليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن القائم بالأعمال الأندونيسي، أشاد بالدور المهم الذي لعبه المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف مناطق ليبيا بعد وقفه لإطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأثنى المنفي على دور القائم بالأعمال الأندونيسي، وخاصة خلال وجوده في ليبيا السنوات الأخيرة، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد من أزمات متتالية، معرباً عن تقديره لأندونيسيا رئيساً وحكومةً وشعباً.