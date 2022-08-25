«الخارجية»: المغرب يمنح تأشيرات دخول لـ73 ليبيًا بعد توقف لأكثر من عامين

أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراد حميمة، اليوم الخميس، منح الجانب المغربي تأشيرات دخول للأراضي المغربية لـ73 مواطنًا ليبيًا بينهم 34 طالبًا وطالبة مطلع أغسطس الجاري، وذلك بعد توقف دام قرابة عامين ونصف العام، وفى انتظار الإعلان عن القوائم الأخرى.

وطالب وكيل الوزارة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالعمل على البدء بإصدار تأشيرات دخول المواطنين المغاربة إلى دولة ليبيا؛ وذلك بما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون الأولوية للجهات التي تربطها تعاقدات رسمية مع الدولة الليبية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «استمرارية الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي للعمل على تسهيل ومنح المواطنين الليبيين تأشيرات الدخول في أقرب وقت ممكن لعدد من الدول».