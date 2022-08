ليبيا – نقل تقرير إخباري عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية نفيها لكل ما تم تداوله بشأن رفض أي شحنات من المنتجات الزراعية المصدرة إلى ليبيا.

التقرير الذي نشره موقع “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إصدار الوزارة بيانًا صحفيًا بالخصوص، نفت من خلاله معلومات تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول رفض سلطات ليبيا شحنتين مصريتين من الفلفل الأحمر والجوافة.

وأضاف البيان: إن الشحنات الموجودة في الحجر الصحي في ليبيا غير مرفوضة من قبل الأخيرة؛ إذ لم تتلقَّ الوزارة رفضًا رسميًا من السلطات الليبية. مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية إلى البلاد خلال الفترة الممتدة من يناير الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري بلغت 63 ألفًا و181 من الأطنان.

وبحسب الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالوزارة، فقد بلغت صادرات الفلفل إلى ليبيا هذا العام 9 شحنات لم ترد حتى الآن إخطارات رسمية برفض أي منها، مؤكدة أنها لم تقم بفحص أو تصدير أي منتجات زراعية عبر معبر السلوم من قبل الشركة المصدرة المذكورة في المعلومات المتداولة.

وقال رئيس الإدارة أحمد العطار: “إن هذا يؤكد أن هذه الشحنة المشار إليها في المعلومات لم يتم تصديرها بالطرق القانونية أو فحصها من قبل سلطات الحجر الزراعي المصرية ولا تصدير لأي شحنات من الجوافة إلى ليبيا منذ بداية العام 2022، وما تم تداوله لا أساس له من الصحة”.

وتابع العطار قائلًا: “إن أداء الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الجوار متميز ولا يواجه أي عقبات، وإجمالي ما ذهب إلى ليبيا منها خلال العام الحالي بلغ 89 ألفًا و795 طن قياسًا بـ61 ألفًا و900 طن خلال العام 2020، ما يحتم على وسائل الإعلام التحقق من دقة المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداولها”.

ترجمة المرصد – خاص

The post أهرام أون لاين: ليبيا لم ترفض مؤخرًا دخول أية شحنات زراعية مصرية إليها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية