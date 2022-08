تقرير أميركي: واشنطن تشرع بتحقيقات في إسقاط مسيرة أميركية في بنغازي

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن شروع الجيش الأميركي بالتحقيق في مسألة تمكن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة بمدينة بنغازي من إسقاط طائرة مسيرة تابعه له.

التقرير المقتضب الذي نشرته صحيفة “ستارز آند سترايبس” العسكرية الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا “أفريكوم” تأكيداتها عبر بيان صحفي صدر عنها بدء العمليات التحقيقية اللازمة لمعرفة سبب تحطم هذه الطائرة.

وأضاف التقرير: إن هذه المسيرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، وإنها كانت تقوم بعمليات لمراقبة المنطقة قبل عقد اجتماعات ديبلوماسية مقررة من دون تحديد ماهية هذه الاجتماعات أو أية تفاصيل موسعة بشأنها أو حول نوع الطائرة والسبب وراء سقوطها.

ترجمة المرصد – خاص

