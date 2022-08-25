«النويري» يبحث مع «مختار» تدابير منع اندلاع حرب في طرابلس

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الخميس، مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، عددا من الملفات ذات العلاقة بالعملية السياسية لاسيما الدستورية منها والعمل على تقريب الرؤى بين المجلسين.

وخلال الاجتماع أكد النائبان على اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون اندلاع حرب جديدة في العاصمة والالتزام بالخيار السلمي من كافة أطراف العملية السياسية مع احترام قرارات مؤسسات الدولة.

كما شدد الجانبان على ضرورة استمرار التوافق في المسار الدستوري واعتباره أولوية وأساس العملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الحاكم للعملية السياسية.