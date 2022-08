ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد شلهوب إن الحرب قادمة، وما يؤكدها هي تلك البيانات الدولية والأممية التي قطعًا صدرت بعد رصد مخابراتي دولي دقيق، مؤكدًا أن واشنطن “تعرف ما تقول”.

شلهوب أشار في تصريح لموقع “العين الإخبارية” إلى أن المسألة ليست فقط صراعًا بين باشاآغا والدبيبة، فالمليشيات الواقفة وراء كليهما تنذر بدخول حرب لإثبات الوجود وهي بالنسبة لهم مسألة بقاء.

وتابع أن “اللواء أسامة جويلي مثلًا وهو الذي يقود القوات الداعمة لفتحي باشاآغا، يرى أن هناك ضرورة قصوى لتمكين الأخير من الحكم وذلك بعد أن أقصاه الدبيبة من منصبه خلال الفترة الماضية”.

وأضاف: “أما المليشيات التي تقف في صف الدبيبة فتعي جيدًا أنه في حال تمكن باشاآغا من الحكم فإن وجودها سينتهي، إضافة إلى أن المليشيات الداعمة للدبيبة يهمها فقط المال الذي يغدقه عليهم”.

وأكد أن هناك فرصة سانحة لمنع وقوع الحرب تتمثل في نية المجتمع الدولي للدعوة للتهدئة.

وأوضح أنه على المجتمع الدولي عمل شيء عملي على الأرض غير البيانات المجردة، أي أنه يجب مثلًا توجيه ضربة لطائرة دون طيار تستهدف أحد التمركزات المليشياوية، كي تتيقن تلك المليشيات من جدية رغبة المجتمع الدولي بعدم إدخال العاصمة في حرب.

كما لفت إلى أن المليشيات والقوى العسكرية في ليبيا جميعًا خرجت لتوها من حرب سابقة العام الماضي في طرابلس، وهي منهكة تمامًا ولا حمل لها على حرب جديدة.

واستطرد في الختام بالقول: “وبالتالي فإنه في حال عدم تدخل أي من الدول في هذه الأزمة بمد المليشيات بالسلاح، ستكون هناك إمكانية لمنع الحرب”، وختم بالقول: “إلا أن منع الحرب يكاد يكون ذا فرص ضعيفة جدًا بالنظر للتحشيد الكبير الحاصل الآن”.

The post محلل سياسي: هناك فرصة سانحة لمنع وقوع الحرب تتمثل في نية المجتمع الدولي للدعوة للتهدئة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية