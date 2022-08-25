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الدبيبة: باقون إلى حين إجراء انتخابات، وبالمرصاد لكل من يهدد أمن العاصمة – فيديو

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا المستقبل
مصدر الخبر / ليبيا المستقبل

ليبيا المستقبل: قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته “مستمرة في عملها بشكل طبيعي باعتراف دولي إلى حين عقد الانتخابات، ولا تراجع في ذلك”، مؤكدا أن حكومته “لن تسمح لمن يحاولون العبث بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين”، وأنها “ستكون لهم بالمرصاد”.

وأضاف الدبيبة، في كلمة أمام مجلس الوزراء، منذ قليل، أن “استمرار حكومة الوحدة الوطنية هو الضامن الوحيد للضغط على الأطراف للذهاب إلى الانتخابات في ليبيا”.

وأردف الدبيبة، في كلمة يبدو أنها موجهة إلى باشاغا: “أي فخر وأنت تقتل أخاك الليبي من أجل سلطة زائلة وكرسي لن يدوم لأحد”،

كما طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأن “يطلقوا سراح الليبيين بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات”.

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عن مصدر الخبر

ليبيا المستقبل

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